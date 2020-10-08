10月10日雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今(8日)下午在總統府前舉辦「國慶大會預演」活動，而根據國慶活動節目表顯示，現場除了將有國防部聯合樂儀隊、憲兵快反連、北一女樂儀旗隊等演出外，也會有F-16V、雷虎小組衝場。
今年國慶主視覺以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，主視覺設計則是以「聲音」的聲波線條為設計核心，象徵台灣歷經多年民主轉型歷程，大眾多元聲音，透過各平台管道，被你我和政府聽見。
而2020年國慶大會禮賓袋紀念品日前正式亮相，慶籌會祕書長陳宗彥介紹，配合疫情將有罕見「防疫禮盒」及年輕人喜歡的黑色國慶小包、時尚口罩等，價值約600元，堪稱史上最貴。
因受疫情影響，預估今年返國參加國慶的僑胞人數降低，慶籌會因此開放民眾報名抽籤，首度讓500位中籤的幸運兒可至北廣場共襄盛舉，這些幸運民眾可以拿到這份史上最貴的紀念禮。
由於國慶主視覺，僅有「雙十」，沒有中華民國字樣與國旗，對此，慶籌會表示，在禮賓手提袋上就印有國旗及中華民國。
(中時新聞網)
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