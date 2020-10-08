蘭陽媽祖文化節將在10月23至25日舉辦，邀請鄉親跟著媽祖來遶境祈福，在文化節舉辦前，10月12日至18日在宜蘭東嶽廟舉辦「神將體驗營」，邀請喜愛廟宇文化的朋友一起來舞尪。

縣府民政處表示，宜蘭東嶽廟是1878年建廟，迄今有142年歷史，宜蘭東嶽廟創建全台第一座「百年聖轎神將宗教館」，館藏30多尊大神尪及百年神轎等民俗文物、史料，今年與宜蘭東嶽廟合作辦理「神將體驗營」，盼傳承廟街民俗、讓民眾了解傳統民俗藝陣文化。

宜蘭縣長林姿妙今天（8日）為前來體驗神將文化的英國籍兄弟打鼓擊奏，林姿妙說，神將是宜蘭的特色，宗教是勸人向善，歡迎鄉親報名「神將體驗營」，縣府希望能夠過文化來帶動地方發展。

「神將體驗營」今起開始報名（https://reurl.cc/6lN9NZ），額滿為止，活動全程免費，參加學員另加贈媽祖文化節紀念T及毛巾。蘭陽媽祖文化節第3天 （10月25日），學員將跟隨宜蘭東嶽廟20尊大神尪在宜蘭市接香點（武暖大排）迎駕媽祖隊伍。

(中時 )