【現場直播】再增1例境外移入！ 指揮中心召開臨時記者會最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為菲律賓籍50多歲男性船員(案524)，因工作於今(2020)年9月15日入境台灣，登機前三日內檢驗報告及入境機場採檢均為陰性。

指揮中心表示，個案入境迄今均無症狀，9月15日入境後進行集中檢疫至9月29日，9月30日檢疫期滿後搭乘專車至飯店，10月5日由公司安排至醫院自費採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，10月6日再次採檢，並於今日確診；目前個案住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共17人，其中16人為同車接觸者(10月5日自費採檢皆為陰性)，列為居家隔離對象，1人為同車司機，因有適當防護，列為自主健康管理對象；將進一步調查個案檢疫期滿後是否有其他活動史，以匡列可能之接觸者。

指揮中心統計，國內截至目前累計95,691例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含94,444例排除)，其中524例確診，分別為432例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、487人解除隔離、30人住院隔離中。

這名個案入境前都是陰性，卻是在入境檢疫期滿後才變成陽性，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能是偽陰性，機場唾液採檢，發病比較久，可以看出來很多都是期滿後才驗出陽性，可能唾液對於發病比較多天者，偏向是偽陰性的結果。

明明規定9月26日起從菲律賓返國，檢疫期滿就要採檢，該個案9/30期滿就要採檢，但他卻是自費採檢，對此，莊人祥回應，先前的規定是指在9月26日以後從菲國入境者，才須檢疫期滿前採檢，而該個案是因為公司規定所有人都要採檢，因此其實加上他，一共有17個人都自費採檢，最後只有案524驗出來是陽性。

(中時新聞網)