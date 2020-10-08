農田水利會改制為農田水利署後，原以健保第三類水利會會員身分納保的問題，農委會主委陳吉仲8日在立法院備詢時指出，改制後的農田水利署會先吸收會員本人及眷屬健保差額2年，之後再進行後續的檢討。

立法院經濟委員會8日邀陳吉仲列席報告業務概況並備質詢，立委針對農田水利會改制後的健保權益質詢時，陳吉仲表示，會先吸收會員及其眷屬的健保差額2年。

農田水利署指出，原以健保第三類水利會會員身分納保的會員，初步統計有3,183人及眷屬2,083人，共計5,266人，改制後，無法再以水利會會員身份納保，而改制後如果因為轉換投保身份類別，增加保費，農田水利署為顧及既有投保會員權益，將針對因投保身分轉換而增加的保費差額部分予以補助。

同時，農田水利署指出，將指派專人在1個月內協助會員及眷屬辦理健保投保身分移轉的工作，確保健保權益不中斷。

(工商 )