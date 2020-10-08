台灣夏普在今年9月甫慶祝創業108週年慶，隨即在9月初與日本同步宣佈世界最大的120吋8K顯示器正式開賣。為讓台灣廣大消費者可以近距離的接觸全球最大120吋顯示器，搭配百貨週年慶，即日起至10月31日止，擬在新光三越信義新天地A8館展出，120吋8K顯示器訂價為600萬元，不過，下訂後，得等二個月才能交貨。

夏普新推出的120吋8K顯示器號稱是全球最大8K液晶顯示器，具有超大螢幕寬2,717mm、高1,979mm，從近看細緻紋理質感到風景遠端的景深都可真實一一呈現在消費者眼前，如臨現場。隨著液晶電視「AQUOS 8K」開發所孕育出的影像處理技術，Full HD或4K解析度的內容影像在8K解析度螢幕下也可順暢播放且可精細清晰呈現。支援HDMI 2.1規格，僅需一條傳輸線即可連接輸出8K 60P ／ 4K 120P影像的設備。也支援常規8K影像以4條HDMI2.0傳輸方式。全新8K智慧影像轉換技術成就最壯闊的視野夏普的120吋8K顯示器內建Smart Engine PRO，可將4K影像透過AQUOS 8K Smart Engine PRO的智慧運算，可模擬升級在8K電視上觀看並同時做降噪處理，沒有8K的內容只有隨手可得的2K或4K內容，也可以有不同的體驗。

(工商 )