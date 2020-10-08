就愛電音！指標性電子音樂節 Road to Ultra (超世代音樂節) 確定回歸台灣，11月14日將於台北大佳河濱公園盛大舉辦！由世界頂尖的舞台設計團隊製作，邀請多組全球最炙手可熱的電音藝人來台演出，搭配一流的聲光特效與視覺呈現，是多場知名音樂節宣布延期後，2020 下半年首場 Ultra 國際音樂節。門票已於線上獨家售票夥伴 KLOOK 上正式開賣

Road to Ultra(RTU)是國際電音盛事Ultra Music Festival(UMF)旗下活動品牌，UMF系列活動自1999年開辦至今，風靡全球超過40個知名城市，獲得電音媒體指標「票選世界第一音樂節」殊榮，是最國際化的電子音樂節。以超高規格打造頂級的音樂節饗宴，從舞台設計、器材設備到藝人陣容，都是由美國UMF團隊親自規劃，就為了帶給世界各地樂迷絕佳的Ultra音樂節體驗。2014年RTU首次在台灣舉辦後，立刻納入粉絲最嚮往參加的口袋名單，更在2017年創下單場電音活動最多人數紀錄。

這次RTU的完整藝人陣容也同時公布，國際陣容包括瑞典電音王子「Alesso」、美國Heaven Trap雙人組「Slander」、以色列傳思雙人組「Vini Vici」和美國電音瘋狗「Kayzo」將親自來台演出。國內陣容則有亞洲電音先鋒「DJ Junior」、亞洲創作才女DJ「RayRay」和全台最美DJ「PeiPei」，都是在全球富有知名度的台灣電音藝人。

曾入圍多項葛萊美大獎的 Alesso，連續多年進榜 DJ Mag 世界百大 DJ 排行，無數知名代表作總是讓樂迷感動萬分，更與 OneRepublic 共和世代、台灣天后蔡依林等國際藝人合作，是電音迷相當喜愛的 Progressive House 指標藝人。來自洛杉磯的電音雙人組 Slander 在 Ultra Miami 2019 成功嗨翻全場，不可錯過他們獨樹一幟的 Heaven Trap 風格演出，其中以Love Is Gone等單曲在歐美樂壇爆紅，網路串流突破千萬點閱。以色列傳思雙人組 Vini Vici，和 Armin van Buuren 合作的洗腦神曲 ‘The Great Spirit’ 爆紅後，在電音圈帶來新的 Psy Trance 熱潮，是近年各大音樂節爭相邀請的藝人之一。

今年疫情嚴重衝擊音樂產業，許多知名音樂節紛紛宣布延期或停辦，不過因台灣面對疫情政策完善，成為全球少數能舉辦戶外音樂節的國家。主辦單位斯邦奈表示：「希望透過 Ultra 國際影響力，讓全球世界看見台灣防疫的成功，美國團隊也很期待這次活動的發生，相信未來能讓更多粉絲體驗 Ultra 的魅力。」

活動除了電音藝人輪番上陣外，現場還有各式各樣的體驗活動及餐飲讓樂迷邊吃邊玩。戶外休憩區不但有躺椅讓跳累的樂迷可以邊休息邊透過大型螢幕享受表演，現場更設置專門的美食販售區提供各式美食，另外還有前衛風格數位互動科技裝置與塗鴉作品展出，並在回顧影片中加入台灣特色文化，透過網路讓世界看到台灣的驕傲。

本次活動因應配合政府防疫政策，入場時需填寫實名制登記表，並需配戴口罩進場。入口處也設有體溫量測站並提供消毒酒精，場地也將在開放前全面消毒。門票已於線上獨家售票夥伴 KLOOK 上正式開賣，詳細活動資訊與售票連結請上 Ultra 台灣官方網站。

(科技)