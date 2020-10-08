新北市議員張志豪力拚中和南勢區建設，除成功爭取烘爐地登山步道完成整修，內南生態公園步道，持續推動興南夜市再復興，今（8日）和華新里長楊錦煌、華夏科技大學學務長蘇聖珠一起見證「南勢角觀光廊帶彩繪牆」完工，當地因此成為新的網美打卡點。

張志豪表示，該處圍牆在楊錦煌里長奔波下，與華夏科技大學協調後，再以議員建議款18萬來補助，終於順利完工。這面彩繪牆上的景點都是在地地標，這就是他所推動的中和觀光廊帶的落實，希望未來串連起從南勢角捷運、興南夜市、南洋文化美食區、宗教信仰中心烘爐地等，形成所謂的觀光廊帶，帶動中和觀光效益。

楊錦煌里長說，在議員協助、學校支持下，將南勢角捷運站、興南夜市、烘爐地等中和地標躍上牆面，希望各位市民朋友有經過華新街時，都能下車拍照打卡，讓華新街成為新打卡點。

華夏科技大學學務長蘇聖珠表示，學校將建置《新中和APP》將介紹中和在地景點、美食，未來也能搭配這面圍牆，相輔相成之下推動中和的觀光產業。

張志豪強調，中和有得天獨厚的文化古蹟、特色商圈，如能完整規劃並將這些資源串聯起來成為《中和觀光廊帶》，將可位中和帶來可觀的觀光效益，他也會在議會持續推動在地特色文化，點亮中和。

(中時 )