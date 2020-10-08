達邁（3645）8日公告美商杜邦電子對本公司及負責人提起訴訟，主張達邁侵害專利，對此達邁表示，達邁擁有自己的專利，此次爭議已委由專業律師處理以維護公司及股東權益，由於案已進入訴訟程序，公司不予評論，以目前所得資訊，該訴訟案件並未對本公司財務及業務造成重大影響。

公告內容顯示，杜邦主張達邁侵害其中華民國第I519576號「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利云云，請求給付新台幣665萬元整，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5％計算。

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