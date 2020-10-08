遭美商杜邦提告侵害專利 達邁：無重大影響 14:112020/10/08 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達邁（3645）8日公告美商杜邦電子對本公司及負責人提起訴訟，主張達邁侵害專利，對此達邁表示，達邁擁有自己的專利，此次爭議已委由專業律師處理以維護公司及股東權益，由於案已進入訴訟程序，公司不予評論，以目前所得資訊，該訴訟案件並未對本公司財務及業務造成重大影響。 公告內容顯示，杜邦主張達邁侵害其中華民國第I519576號「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利云云，請求給付新台幣665萬元整，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5％計算。 (工商 ) #達邁 #杜邦 #專利 #侵害 #對本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》杜邦提告 達邁：無重大影響 11:252020/10/08 財經 公司治理3.0 台股投資新機會 16:402020/10/06 財經 權證星光大道－華邦電 轉單效應可期 04:102020/10/06 證券．權證 《科技》夏普與戴姆勒 簽署LTE專利許可協議 12:162020/10/07 財經 改賣油條月入千萬 泰航找到斜槓人生 12:492020/10/06 生活 100G交換器加持 智邦業績強 04:102020/10/07 證券．權證 強攻Micro LED再邁一大步 隆達與美XDC 簽技術授權 04:102020/10/07 產業．科技 國巨、華新科 業績雙飆客 04:102020/10/08 財經要聞 《集中市場》「權」力照耀雙十 三大法人買超80.07億元 15:402020/10/07 財經 台股也有10月驚奇！美大選暗潮洶湧 量縮觀望恐成常態 19:242020/10/07 財經 財經熱門新聞 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 《半導體》聯電Q3、前3季營收雙登峰 今年再戰高 - 財經 - 時報資訊 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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