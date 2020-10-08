蘇揆上午在行政院會聽取財政部「境外資金回台成果」報告，蘇揆表示，境外資金匯回專法實施至今一年多來，實際匯回的資金已超過2100億元，比原本預期目標1300億元多出近8百億元；中央銀行更預期到明年8月屆滿時，匯回金額將可超過4000億元；至於外界關切資金專法是否還會延期辦理，財政部說要視國際情勢變化做必要調整。

蘇揆在裁示時說，政府推動專法主要是因應美中貿易戰，企業調整投資架構，期間又發生香港反送中，及疫情爆發等重大事件，使得資金匯回規模遠比預期來的好，證明政府審時度勢、超前部署，做最好的準備，才能在外在局勢遽變下，有能力化危機為助力。

蘇揆也說，聯合國「2020年世界投資報告」預估，今年全球企業海外直接投資跌幅將達40％，但對台灣來說，今年可說是投資台灣的爆發年，不僅投資台灣三大方案已突破1.1兆元，年底可實際到位的就超過6200億元，台灣1到7月所核准外國人投資總金額也超過1320億元，比去年同期增加11％。顯示不只台商回臺投資踴躍，外商也相當看好台灣投資環境。

蘇揆表示，財政部昨公布9月進出口資訊，國內第3季出口值達900億美元，創下歷年單季最高，並較去年同季增加6％；國發會8月份景氣燈號，也由「黃藍燈」轉為「綠燈」，反映國內景氣漸趨回穩。在在證明，我們有能力守住疫情，在各項經濟指標表現也都很好。

至於明年8月14日資金專法施行期滿，財政部次長李慶華說，未來有沒有延期的打算，財政部、經濟部、金管會跟中央銀行都會密切關注整個國際情勢的變化，若有必要會做適時的調整。

境外資金匯回專法,行政院,財政部,蘇貞昌

(中時 )