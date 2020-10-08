新北警專案小組偵辦館長槍擊案，7日有重大進展，兵分18路逮竹聯幫寶和會會長會長林修伯為首的9人，今（8日）又逮捕副會長梁智勝。之所以鎖定寶和會，是因警方破解槍手劉男的手機，發現他密集與一名綽號「小J」男子聯繫，追查之下發現，「小J」正是寶和會要角施俊吉。

館長陳之漢8月28日凌晨2時許遭槍擊，23歲劉姓男子犯案後攜槍到派出所投案，新北市警察局組成專案小組追查，發現劉嫌與竹聯幫寶和會關係匪淺，7日兵分18路搜索，其中包含寶和會圍事據點北市「百富妃麗酒店」，逮捕林修伯、幹部施俊吉等9人，同晚也會同北市財政局稽查人員，查獲百富酒店疑使用假酒營業，查扣上百箱假酒。

林嫌等9人否認涉及館長槍擊案，警方訊後依違反組織犯罪條例、殺人未遂、擄人等罪移送新北地檢署偵辦；而檢警上午再度於北市大安區逮捕副會長梁智勝，梁嫌目前已帶回新北市刑大偵訊中。

劉嫌投案後，警方查扣他的iPhone手機，不過劉嫌拒絕解鎖Face ID，據ETtoday新聞雲報導，警方找來國內資安界高手級人物解鎖，發現劉嫌犯案前一周密切連絡一名綽號「小J」的男子，而他正是竹聯幫寶和會要角施俊吉。

警方指出，館長槍擊案與之前松菸槍擊案、新北市土城區藥頭槍殺等案類似，疑似都是幕後黑手買兇殺人，而施俊吉則是「中間人」的角色，負責安排、訓練槍手；道上更有傳聞，施俊吉與槍手收了1000萬元取館長性命。

(中時新聞網)