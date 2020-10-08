你是否常常腰酸背痛，怎麼休息都不見好？骨科名醫表示，想改善背痛，第一步就是要「丟掉靠背」！因為現代人常久坐靠背，造成臀部肌肉失去緊縮作用，許多背部問題應運而生，他並點名6大錯誤姿勢，若持續不改，將讓你一直這裡痛、那裡痛。

中天新聞 就是愛「護腰」 醫師：長時間戴著恐肌肉萎縮！

足踝外科醫師朱家宏在「自己的腳痛自己救：足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎」一書中指出，人類是從猿猴進化而來，在荒野大自然中，猿猴只會蹲坐，絕對不會坐著靠背，而且一但習慣靠背，就容易忽略核心肌群，長期下來恐造成更多現代文明病。

朱家宏說，拿掉靠背，可以間接鍛鍊自身肌肉挺直，國外許多講究健康的辦公室或學校，不給椅子只給瑜珈球，事後也證明對背部健康很有幫助。朱家宏強調，挺直腰、頭長高，是我們第一步要做的，並舉出下列6大錯誤姿勢，最好盡快改正。

1. 鮮少赤腳接觸不平整地面、從不使用腳趾

人類的腳本來就有各種方向活動的能力，可以在不平整的草地上跑跳，若長期都穿鞋在平整堅硬的地面上活動，腳趾往下抓握的能力會退化，久而久之就會造成趾蹠關節攣縮，甚至容易抽筋。

2. 腳跟外翻

長期穿鞋站立及行走在硬地上，造成跟腱短縮及脛後肌失能，所以後天性的扁平足很常見，造成患者腳部背屈及內翻運動功能降低，久站工作的人，甚至整隻腳僵硬疼痛，從後方可看出腳跟外翻。

3. 站立時只用腳跟

站立時應該先用到腳尖，感覺自己的腳趾頭有稍微出力，否則只用腳跟站會產生浮趾現象，內在肌沒有出力，身體的核心也會鬆弛無力。

4. 站立時膝蓋完全伸直向後鎖住

一定要微彎膝關節，否則骨盆容易後傾而產生背痛，長期卡住關節也會使附近組織緊張而損傷。

5. 久站不動

長期維持同一個姿勢站立的工作，例如教師、生產線或服務業，每15分鐘到半小時，應該做幾次前弓後箭的動作，或是至少每10分鐘墊一下腳尖，收縮小腿肌肉、促進血液循環，以減少疲勞。

6. 走路外八

當前足內在肌力不足、臀部力量不夠時，走路常會呈現外八字、只用腳跟走路，正確的走路方式，踩地之後腳應出力往後推，而不是只有碎步提腳而已。

(中時新聞網)