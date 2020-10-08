台南市1名老婦人日前求助警一分局莊敬派出所，稱因祖孫發生言語糾紛，孫女在家中留下字條稱「我要走了」，就出門不知去向，撥打電話也無人接聽。老婦心急求助警一分局後，員警也協助與孫女取得聯繫、並成功尋人，化解祖孫2人心結。

莊敬派出所員警蔡宇杰6日擔服備勤時，見1名老婦心急如焚走入派出所，由於老婦當下情緒激動，一時無法表明來意，因此由蔡員協助關懷、並安撫情緒。據了解，祖孫2人因言語糾紛，老婦中午時就發現孫女不在房間，僅留下「我要走了」的字條，便行蹤不明。

蔡員了解案情後，立即受理報案，並轉知分局勤務中心通報緊急協尋，同時也持續撥打孫女手機號碼，經20分鐘後，在員警鍥而不捨撥打電話下，終於順利與孫女取得聯繫。

據了解，一開始孫女有些排斥，不過在員警耐心、關懷溝通懇談後，孫女終於打開心結，並告知其位置，蔡員也立即驅車帶同祖母，前往東光路南紡購物中心附近搜尋，果見孫女蹲坐在停車場空地，祖母見孫女平安無事，欣喜之情溢於言表，並頻頻向警方致謝。

第一分局呼籲，家長管教子女應多付出耐心與關懷，以溝通理解代替嚴厲指責，並與校方、警方建立良好聯繫管道，如有失聯情形，應盡速向當地派出所報案，同時提供完整資料，以利協尋。

(中時 )