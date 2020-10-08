考試院提供

政府部門對於具有工程等專門技術人員需求量大增，但報考人數卻經常不足或無法達到要求，考選部今天提出報告，規劃增加口試並提高比重，筆試部分也將減少一般性的考試科目，以減輕考試障礙，提高報考意願。

考試院今天召開院會，聽取考選部所作的業務報告，考選部指出，公務人員考試與專技人員考試是國家考試兩大體系，除考試制度設計不同外，公務人員考試錄取，依任用需求分配訓練，專技人員則是在考試及格後取得執業資格。

但公部門在公務人力需求上，常有涉及專技人員的專業技能，需要仰賴這類人員的專業能力，協助推動各項業務，因此如何引進專技人員進入公部門，成為公務人員考試取才制度的重要議題。

目前專技人員考試及格者進入公部門任職的管道有三種，一是由用人機關依法辦理甄審或公開甄試，合格後轉任公務人員；二是醫事人員，由用人機關依法辦理甄審遴選甄補進用，三是經由公務人員考試公職專技人員類科考試及格分發任用。

考選部表示，根據歷年考試用人情況調查，用人機關都高度肯定公職專技人員所具備的實務工作經驗與專業知能，對於機關政策推動及專業核心業務的執行，具有正向且實質幫助。

但部分公職專技人員類科考試效益不佳，其中公職建築師、公職土木工程技師及公職測量技師等3類科，都曾有報考或到考人數少於需用名額情形，顯示該3類科報考意願甚低。

由於專技人員主要能力需求在於專業技術，考選部研擬降低筆試門檻，強化實務經驗與多元考試方式，現行僅採單一筆試的舊3類公職專技人員類科，規劃減少筆試應試科目數，僅列考專業科目2科，另增加第二試口試，並提高口試占總成績的比重。

至於實務經驗部分，擬規劃調整應考資格規定，除須領有專技人員職業證書以外，領證後至少須3年以上之工作經驗，以符合政府機關透過公職專技人員考試制度取才的初衷。

(中時 )