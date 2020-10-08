威剛(3260)董事長陳立白表示，受惠現貨價轉漲，公司本月都要加班趕出貨，價格調漲且出貨增加。展望明年將是5G元年，加上上游原廠資本支出踩煞車，預計明年包括DRAM、NAND Flash不會供過於求，看好明年，尤其明年下半年整體記憶體市況會不錯。

陳立白表示，明年包括AI、IOT、5G的終端以及基地台，以及車電等五項運用需求增加，DRAM只有三家原廠，而目前NAND Flash原廠虧錢，資本支出將踩煞車，對明年產業景氣正面看待，尤其明年下半年還不錯。

從價格來看，陳立白說，DRAM只有三家原廠，加上華為加大進貨力道，從九月初到現在現貨價轉強，現貨價累計漲了10~20%。威剛公司有搶到貨，工廠也都在加班。目前庫存水位高於二個月，約在2~3月。

陳立白說，第四季合約價則可能會下跌一些，拉近與現貨的價差。預測第四季DRAM合約價只會小跌6~7%，DRAM明年第一季預計平盤或是小跌一點。另外，資料中心業者目前在等待價格下跌再出手，需求在未來半年需求仍在。NAND部分，預估明年第一季跌幅收斂，第二季回穩，明年下半年可能缺貨。

隨著現貨市場轉強，威剛公司從目前到10月底，預計整個十月份都加班。展望第四季，威剛的接單價格以及出貨量都上揚，第四季本業的毛利以及業外表現都會比第三季好。

短期來看，10月工作天少，只有19天，但是威剛單月營收只會比9月略低，因為價格好加上出貨仍暢旺。威剛預估第四季營收較第三季持平至小幅成長。此外，台幣升值並未受衝擊，公司匯損不大。

威剛隨著現貨價轉漲，毛利率於8月落底，第四季本業以及業外都會較好。業外部分，威剛日前公告處分台北市不動產 估獲利1.99億元，每股貢獻約0.88元獲利，將於第四季認列。

明年威剛預計電競占業績比重挑戰一成以上，對整體毛利亦有所拉抬。此外，工控布局有成，明年上半年占比估達5~10%，明年下半年再比上半年有倍數成長。電競及工控都屬於較多毛利率之產品線。

不過陳立白也認為，疫情仍然是明年最大的變數，公衛專家預期疫情明年仍會結束，但最差就是疫情仍繼續，電競及線上等需求也會有所支撐。

(時報資訊)