訊連(5203)加入聯發科(2454)AIoT生態系統，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎支援聯發科打造的i350終端AI平台，可協助各式AIoT設備，如KIOSK自助服務機、智慧家電、POS系統等快速導入臉部辨識技術，打造智慧城市、智慧家居及智慧零售等刷臉應用。

聯發科全新推出的i350為一款專為視覺與語音處理的主流AIoT應用而設計的終端AI平台，以14奈米製程為基礎，結合視覺與語音終端AI專用的APU（AI處理器）與DSP，提供一般應用更強大且更加節能省電的功能。i350平台可適用於臉部、手勢與動作辨識、LPR(車牌辨識)、語音啟動與生物辨識測量等用途。

針對聯發科i350 AI終端平台，訊連FaceMe可提供臉部偵測、臉部特徵值擷取及臉部辨識等功能，在臉部辨識部分可極具效率的於0.12秒內完成臉部偵測及特徵擷取。此外，透過聯發科技NeuroPilot平台，可加速FaceMe於AI深度學習推論運算速度，使用i350的NeuroPilot執行臉部偵測的AI運算時，與純CPU運算力相比，可提升高達三倍的運算速度，i350整體效能可讓開發商實現多種豐富的應用。

FaceMe與i350的整合，可用於智慧門禁系統、POS、點餐機及電子看板等智慧零售終端，甚至是智慧家電等建置中，進行偵測、辨識等多種人臉應用。

(時報資訊)