曾之喬升格人妻帶旺事業，代言品項接踵而來，也斜槓當起Youtuber，近日她接受《ELLE》雜誌專訪，聊到和老公的婚姻生活，兩個人都是明星，有時一起上超市買菜買花，有時一起吃簡單家常菜，雖然平淡卻很美滿。不過兩人也有過磨合期，因辰亦儒是家中長孫，家庭觀也很傳統，希望另一半可以當安份守己的妻子；但曾之喬笑說：「欸欸欸你找錯人了，我可能不是那種女生，你不要勉強你自己娶我。可是，他說我就是他想結婚的人，而且是很年輕就跟我這麼說。」

回憶當初交往時，曾之喬說「一開始在一起當然是很低調，公司希望我們不要被發現，前四年五年是這樣，但後來就沒有這麼說了。只是，我們每次被拍到都是不痛不癢的畫面，我們以前也會在街上親吻或牽手的（笑），只是也沒人發現，去對方家住也是。當時我們本來有共識如果被拍到鐵證，就會承認，大家都出道十幾年了，哪有什麼禁愛令。」

婚後生活甜蜜，但曾之喬坦言，有時會想獨自出門「我常常旅行想一個人出去走走，一開始他會很擔心，甚至反對，想說你怎麼心裡沒有我，但他後來可以理解我要這樣活著，才能充滿光采，才可以去愛別人。」

曾之喬享受婚後生活。（《ELLE ACCESSORIES》國際中文版雜誌提供）

(中時 )