日前公民監督國會聯盟公布優秀立委評鑑結果，國民黨立委蔣萬安落敗引發議論。民進黨前立委林濁水曾批公督盟，今再開砲公督盟「格調很低」；網友留言反問，「所以蔣萬安其實是優質立委？」；林回應：「是」。

林濁水今在臉書的留言，有網友不以為然在臉書下反問，「所以蔣萬安其實是優質立委？」林濁水則回應，「是，雖然價值觀和我很有不同。但北市長準侯選人中，目前民眾認定是藍營最優，也是符合傑出政治領袖標準的意思」。

林濁水今指出，蔣萬安為什麼是不質優立委。關鍵在評鑑「公式」：立法院本來是地方政治領袖聚集場所也是全國領袖的培養場所。

林認為，但是公督盟把立委當朝九晚五，打卡交業績的公務員甚至小學生加以考核打分數，實在格調很低，蠻沒水準的，儘管熱心有餘。

上月底，公民監督國會聯盟公布第10屆第1會期優秀立委評鑑結果，國民黨僅立委林奕華與立委林思銘兩位獲得此殊榮。被外界視為台北市長「必勝人選」的立委蔣萬安，縱然已連續7個會期獲得優秀立委，卻在這一期落敗，成網路熱議焦點。有「台獨理論大師」之稱的民進黨前立委林濁水為蔣大抱不平，痛批公督盟：「唉！評鑑水準就是這樣了。」

(中時 )