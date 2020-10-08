晶圓雙雄帶量開高走高，領軍電子股向前衝，包括股王大立光、聯發科等都奮勇登高，成功化解金融、生技、汽車及電機等族群拉回整理壓力，使盤勢同樣開高走高，除收復12800點外，還逼近12900點，有機會在雙十連假後，伺機再攻萬三大關。

加權股價指數終場係大漲140.82點，收在周四最高點，報12887.19點，，漲幅1.1%，成交2087.13億元。

重量級集團股周五表現弱勢者，包括國泰金、富邦金、南亞科、仁寶、友達、台塑化與亞泥。而站在多方的權值股，除上述台積電等電子股外，還有鴻海、中華電、兆豐金、中信金、第一金、日月光投控、廣達、群創、台塑三寶、遠東新、統一、和碩、台灣大及台達電等。

櫃買市場方面，電子股同樣是攻堅核心，加上生技回神，且紡纖、電機、營建、航運等類股也力挺多方，化解化學、鋼鐵與觀光等族群表現疲軟壓力，終場指數報上漲0.46%，為164.96點，成交431.16億元。

另外，今表現優異的上市、櫃股票，包括被動元件國巨、華新科與興勤；光學元件玉晶光；MOSFET的富鼎、尼克森、杰力與大中；遊戲股的鈊象；與IC族群的譜瑞-KY、祥碩、群聯、聯詠與矽力-KY；散熱族群的健策及生技股的台微體，多是與基本面成長或具轉機有關，吸引法人、主力群及大股東等市場大戶持續卡位。

業內人士指出，今補量上攻，並反市場心理操作，化解連假前拉回心理壓力，可謂量價齊揚；不過，台股在連假後，仍需密切觀察新台幣升值的天花板在何處？畢竟匯兌損失仍是外銷族群心理揮不去的痛。

消息面方面，連假後的利多因子，包括國安基金將舉行例行會議，預期仍將對台股不離不棄；蘋果新5G手機發表將正式登場；上市、櫃企業9月營收陸續曝光，預期將較8月績效更上一層樓；另有，台積電將在下周召開Q3財報法人說明會，也使市場吃了定心丸。

(工商 )