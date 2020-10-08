老濟安設計客製療癒茶，讓青草走向年輕化。(記者林誌鈺攝)

「老濟安」是一家在台北萬華區屹立超過40年的青草老店，自2017年第三代王柏諺接手後，踏入「守舊」跟「創新」碰撞的傳承之路。今年30歲的王柏諺表示，傳統產業面臨新時代衝擊，在拓展年輕族群而創新的過程中，同時挑戰著傳統的經營跟觀念，這也是走在傳承路上最大的坎，僅透過不斷的溝通、協調與理解，方能繼續堅持下去。

王柏諺說，讓「青草」年輕化是最大的困難，老濟安其實從第二代開始就在逐步轉型，但與年輕人互動上，卻頻頻遇到挫折。因此，自小耳濡目染的他憑著對青草的熱忱，背起傳承責任。從改裝店面、改變商業模式、經營社群、開拓通路、異業合作等，讓有著沉重包袱的青草能打入年輕世代，進而使傳統產業能逐漸活躍。

有人說二代、三代接手很容易，長輩都打下江山了，接班就是走個形式，但王柏諺認為，正是這個「基礎」的不能改變，才是傳承所面臨的困難。尤其是當產品的訂價、定位、對象及人力、資源等不符合現代時空背景下，在薄利多銷跟文創行銷中，形成一場新與舊的拉鋸戰。

「曾經想過放棄，但一想到老濟安⋯⋯就堅持到了現在」王柏諺說，兩代最大的差異在於經營的認知；長輩沒辦法理解為什麼要一直出門談生意不看著店裡、為什麼要一直坐在電腦前面不工作，而轉型過程，就是在很多衝撞中慢慢磨合、解決。

過去傳統產業的經營方式沒有邏輯、沒有流程，都是靠著「經驗」與「往例」，王柏諺將傳承三代的青草資料數據化，經營模式系統化，適時調整轉型的節奏與內容，慢慢將老濟安品牌年輕化，用堅定不移地心繼續走在傳承的路上。

你知道嗎？原來隨處可見的「鬼針草」具有清熱的功效、原來腥味厚重的「魚腥草」加在青草飲中別有風味，走一趟老濟安，絕對能顛覆對青草、植物的刻板印象，既能針對身體狀態搭配客制草本茶，也能從中學習青草知識與用途。

(中時 )