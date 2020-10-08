進入綜合規劃階段的基隆輕軌，規劃未來完工後台鐵讓路不進基隆車站，基隆端改由以輕軌為主要軌道工具，對此引起大批市民抱怨連連，更盼中央可以給個交代，對此立法委員蔡適應指出，在他要求下交通部已決定在13日，邀請台北、新北、基隆市的市長進行確認的會議，一起討論出結果。

蔡適應指出，基隆做為大台北都會區的一份子，到目前為止都是沒有捷運的城市，但在多年的努力推動下，捷運已漸漸在基隆有了可能，他昨天在立法院質詢時，有特別要求交通部再一次的保證，基隆捷運的案子不會停掉，也得到交通部明確的回答指出，基隆捷運的案子已正在規畫當中了。

蔡適應表示，在規畫的過程當中，市民有不同的意見看法，包括運量、起迄點等等要求交通部對此重新來確認，除此之外，最重要的就是三個城市的市長，對定點、路線的規畫，必須在13日的會議上要有共識。

蔡適應指出，北北基三首長要討論的重點為，輕軌「台北端」的起點在哪裡，「基隆端」的終點在在哪裡，以及「汐止民生線在新北的部分要不要和基隆輕軌整合」，他強調，未來也會由這次會議，來看整體的運量要不要修正等，當天會有結論公布，整體的方向目前朝樂觀的方向前進，他相信這條捷運，會讓基隆感到驕傲。

(中時 )