取自蔡英文臉書

明天將開始國慶連假，蔡英文總統今天在臉書貼出國道疏運圖，提前用路人注意路況，她也感謝交通部所有同仁的努力，「是因為有他們的付出，才能持續加強假期的疏運措施」。

蔡英文在貼出的國慶日連假疏運圖中，標明入口高乘載管制路段，包括：10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制；10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

入口匝道封閉路段則有：10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口；0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口；10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。

疏運圖中也標示，國慶連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，讓用路人可以利用這些時段分散車流。

蔡英文提醒有要開車出門的朋友，可以參考這張國道疏運圖，或是下載交通部「1968」資訊APP，提前注意路況，讓駕駛更安全、順利。

她也特別謝謝交通部所有同仁的努力。是因為有他們的付出，才能持續加強假期的疏運措施。要民眾「在開心出遊之餘，也請記得給這些夥伴打打氣喔！」

(中時 )