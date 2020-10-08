雙十連假明天正式起跑，蘇揆在今天的行政院會上特別提示，花、東地區訂房率已超過90％以上，可預期蘇花路廊車流爆量情況會再次發生；此外，國慶府前活動、晚會與焰火分別首次移師基隆與台南安平辦理，相關部會及地方政府還是要繃緊神經，不容鬆懈。

蘇揆在行政院會首先稱讚交通部中秋疏運得宜，蘇揆說，交通部從端午連假的塞車情形學得經驗，這次中秋連假提出多項疏運精進措施，讓上周的4天中秋節連假，車流相對順暢。

蘇揆表示，這次中秋連假首日國道的交通量，民眾擠在同一天上路的情形已有緩解；而國道每日壅塞狀況也大幅減少。蘇花改首度於花蓮端及宜蘭端試行「大客車優行通行道」，並搭配優惠票價，且班班客滿，既節省客運通行時間，也發揮鼓勵民眾多利用大眾運輸工具的效果。

他指出，中秋疏運成效代表從經驗中不斷精進，勇於宣導、精準預告塞車路段、時段，並推出相關配套措施，確能引導用路人分散車流，降低塞車情形，民怨自然就會減少。

不過，蘇揆話鋒一轉也提醒，緊接又是3天的國慶連假，交通部「還要再進化、更精準」。尤其在雙十連假期間，花、東地區訂房率已超過90％以上，可預期蘇花路廊車流爆量的情況會再次發生；此外，國慶期間在總統府前有國慶大典、晚上有光雕展演，國慶晚會與國慶煙火，分別首次移師基隆與台南安平辦理，故請交通部、內政部及相關的地方政府還是要繃緊神經，審慎因應規劃，不容鬆懈。

(中時 )