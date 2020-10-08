台鐵花蓮站地下道因0206後滲水，多次補漏仍無法修復，決定封閉徹底施作。（王志偉攝）

花蓮火車站貼出公告因地下道滲水改善工程，但工期恰逢全民運賽事，引起關注。（王志偉攝）

台鐵花蓮站地下道因0206後滲水，多次補漏仍無法修復，台鐵決定在旅遊淡季封閉施工，徹底「抓漏」，不過正遇上全民運動會在花蓮，恐造成大批運動員與家屬通行不便，中午縣府教育處代理處長饒忠與警局長蔡丁賢拜會花蓮站長林德香，商討延緩施工工期，避開全民運舉辦期間。

全民運動會10月17日至22日在花蓮登場，屆時全國眾多選手與遊客將大量湧入花蓮，近期花蓮火車站貼出公告指出，「地下道滲水改善工程自10月12日起至11月11日止地下道往後站出口通道暫時封閉…」，工期恰逢全民運賽事，引起關注。

站長林德香指出，前後站連結的地下道通道，因0206地震後造地面與牆面滲水，為縮短工期本原訂於旅客淡季施工，目前為因應花蓮全民運到來，也為遊客與選手們動線順暢，現與施工單位協調施工工序，從周邊工程先行施工，地下道仍可使用，待花蓮全民運結束後再度恢復施工，目前都可順暢通行。

教育處代理處長饒忠表示，花蓮車站是全國營運量第二大的車站，僅次於台北車站，全民運在即，屆時會有將近1萬5千位選手與旅客湧入，鑒於花蓮車站地下道(西出口)施工工期適逢全民運賽會期間，為讓選手與遊客可順暢通行，感謝站方工期延至10月23日後再進行施作。

警局長蔡丁賢也表示，全民運為花蓮地方體育盛會，警方交做好交通疏導，運動會館周邊也將有效規劃停車等問題，讓全國前來花蓮的好朋友們能順利通行。

(中時 )