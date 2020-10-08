國民黨點名民進黨副秘書長林飛帆，要求林為了美豬議題辭職；民進黨今表示，國民黨才雙重標準，對美立場反覆，「國民黨主席江啟臣到底什麼時候要道歉？」

民進黨今指出，民進黨立場一致，堅持國際標準，如果國民黨假裝看不懂，民進黨可以不厭其煩地重申，開放美豬牛必須依照國際標準。

民進黨說，從2012年以來，不論是蘇院長或蔡總統，先後擔任黨主席時，民進黨的立場始終一致：開放美豬牛進口，必須依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業。

至於國民黨點名林飛帆副秘書長，要求林為了美豬議題辭職；民進黨說，他們跟國民黨不同，開放美豬，他們依據國際標準、沒有黑箱、清楚標示，從防範非洲豬瘟、新冠肺炎的防疫，證明民進黨有能力，也始終都為人民的健康把關，絲毫沒有「漠視人民安全」與健康。

民進黨反問，馬政府執政時，在毫無國際標準參考下，國民黨大力支持開放含有瘦肉精的美牛；現在換民進黨執政，在依據國際標準開放進口的美豬，國民黨就反對，這什麼道理？

民進黨說，事實證明，國民黨才是雙重標準，假借正義之名，來獲取政治利益，毫無核心價值，故意混淆視聽，一天一抹黑，到處潑髒水。

民進黨強調，國民黨不只開放美豬牛雙重標準，對美立場也反反覆覆。前幾天，朝野才有共識，一致通過「台美復交」的決議案。結果，馬英九前總統卻又代表國民黨說「國民黨恐怕不會認同」，搞得大家好亂。按照國民黨的雙重標準，國民黨江啟臣主席不知道要道歉幾次才夠？

(中時 )