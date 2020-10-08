鄧南光影像紀念館新設「數位科技互動展間」，鄉長莊明增示範他和鄧南光作品結合拍攝的照片，掃瞄QR CODE，照片就存到手機。（羅浚濱攝）

鄧南光影像紀念館新設「數位科技互動展間」，AR科技互動牆，館方人員示範張開雙手，桐花如白雪般陣陣飄落，相當有趣。（羅浚濱攝）

新竹北埔鄉公所接手營運鄧南光影像紀念館，投入100萬元規畫常設展，透過鄧南光、世源醫院及攝影等三種面向，讓參觀者從不同角度認識鄧南光，並設置「數位科技互動展間」，將可吸引遊客拍照打卡，成為北埔藝文新景點。

鄉長莊明增特別在數位科技互動展間做示範，先點選1張照片，退後約1米，倒數計時拍完照後，整個人就和鄧南光的作品結合，而後用手機掃瞄QR CODE，照片就存到手機，可讓遊客拍照打卡留念。

同時還有AR科技互動牆，讓觀光客了解北埔四季的美麗與特色，其中一個互動牆，人站在牆前畫面進入桐花世界，可以展開雙手或身體擺動，桐花如白雪般陣陣飄落，相當有趣。

常設展分成街南起點、北埔紀實、柑園往事、沖印心象、昔日未來等五大展區，透過鄧南光歷史年表、暗房模擬早期攝影照片沖印方式及鄧南光相關的照片和紀錄片，來了解鄧南光一生，及與北埔和攝影的情感。

同時，運用原來「世源醫院」的掛號櫃檯處，介紹這棟建築物的由來與歷史，也道出北埔人兒時記憶中的「柑園」醫院，連結到在柑園看病吃藥打針的生命經驗。

莊明增指出，鄧南光影像紀念館以常設展重新開幕後是免費參觀，停車第1個小時也免費，假日並有3場定點定時的免費導覽，希望以文化氛圍翻轉老街，創造友善的優質旅遊環境，讓北埔的旅遊更有深度。

(中時 )