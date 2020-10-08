LIVE／高市議會開議

高雄市巿長陳其邁就任後，7日首度到議會施政報告。與遭罷免的前市長韓國瑜表現，以及藍綠市議員態度，成各界關注焦點。網紅「比特王」拿去年韓施政報告，遭台下民進黨議員抱怨「講太久」甚至一度打斷的影片，為韓大抱不平；網紅「歷史哥」則痛批林宛蓉、康裕成、林智鴻等民進黨議員從刁難者變護航者，明顯「兩套標準」。對此，網友也忍不住大酸：「高雄人就愛被洗腦！」

比特王在臉書分享去年韓國瑜施政報告影片，發文表示：「小編真的很受不了民進黨老是牽拖韓總，或是只會跳針某些事情。可憐吶！你們只會活在二次元空間嗎？看一下去年韓總市政報告是怎麼報告的！現在網路很發達影片都會還在，不要以為只要做圖卡就可以帶風向。」

歷史哥則發表《高雄綠色的時間大法》，封林宛蓉是「時間抱怨者」，因為：「高雄市長韓國瑜市政報告進行到近1小時的時候，一度被議員林宛蓉打斷，她不滿韓國瑜報告講了近1小時太久，在台下大聲抱怨，韓國瑜因此停頓了一下，隨後進行結尾。」封康裕成是「時間護航者」，因為：「高雄市長陳其邁今天市政報告超過1小時，主持議事的議長曾麗燕主動提醒，陳其邁隨即調整內容，匆匆結束報告；民進黨高市議員康裕成酸說，可能是有準時下班的壓力。」封林智鴻是「時間失憶者」，因為：「民進黨市議員林智鴻說以前韓國瑜施政報告時間用不完，現在陳其邁施政報告時間是不夠用！他呼籲國民黨議員，沒有做功課千萬不要隨便質詢，要問倒陳其邁不容易。」

兩篇「今昔對比」文，獲得網友熱烈迴響。網友紛紛留言：「高雄人就愛被洗腦！」「然後一堆高雄人只喜歡看惡意剪接過帶風向的影片，洗腦已經洗到自我忽略人類大腦有思考的功能」、「對比真大！」「在綠蛙的世界，永遠看不到瞎的盡頭」、「雙標人民，選出雙標議員」、「擦亮眼睛看啊，愛台覺青們」、「蝸牛腦小小，去年的事情早忘光了吧！」「很想念韓市長的團隊」、「高雄人沒福氣，韓市長團隊是有史以來最強的市政團隊」、「人在做，天在看！因果自有報！」

(中時新聞網)