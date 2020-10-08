新竹縣政府及竹東鎮公所爭取中央前瞻補助、總計畫經費4.8億的竹東鎮仁愛立體停車場，8日上午舉辦開工動土典禮，完工後將提供533席汽車格及92席機車格，配合多目標使用，一樓將規劃商場，建築團隊以文化設施、百貨公司的設計規格，讓停車場不只是停車場，完工啟用後將成為竹東鎮的新地標!

縣長楊文科表示，新建的立體停車場是原本平面停車場3.8倍的停車量，綠建築、流線型、燈光照明等設計都很講究，在國內少見，啟用後除了解決竹東長久以來停車困境，也將成為觀光亮點。他並指出，上任以來投入竹東鎮的建設高達幾十億元，目標是翻轉竹東鎮，快步追趕竹北市和新竹市，成為大新竹地區第三個發展重點。

竹東鎮長張順朋說，仁愛立體停車場1樓為商場使用，打造好玩、好買、好逛、好吃、好停車的觀光商圈，讓鎮民不用往新竹市及竹北跑。2至6樓為停車場，工程總經費4億8,901萬6,000元整，交通部補助2億2,592萬5,000元，竹東鎮公所自籌2億6,309萬1,000元，預計110年11月30日完工。屆時可望解決竹東市場周邊長久以來停車供給不足及違停亂象等問題，讓竹東交通更順暢，有更多就業機會，帶動地方繁榮。

縣府交通旅遊處表示，為提升竹東鎮生活品質與交通、觀光等機能，縣府在交通部前瞻基礎建設停車場補助計畫中，竹東鎮就申請核定了三案，包括今年底即將完工的信義立體停車場、已經開工的竹東交通轉運站暨地下停車場以及今日動土的仁愛停車場，統計竹東鎮在交通建設上總工程經費就已接近9億5,000萬元。

另外，新竹縣政府近年爭取內政部補助均衡城鄉竹東跨域整合計畫，包含中興河道水岸空間整體規劃、竹東火車站市民生活空間營造、客家戲曲公園重塑及舊台泥鐵道記憶走廊空間營造工程等，希望創造竹東鎮新風貌，帶動地區發展。

(工商 )