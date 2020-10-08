凌巨9月營收月增7.02％ 14:382020/10/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌巨（8105）公告2020年9月份自結合併營收總額為6.37億元，較前一個月增加7.02％，較去年同期減少11.95％。 累計2020年第三季合併營收為17.85億元，較上季增加0.24％。累積2020年1至9月合併營收為51.24億元，較219年同期減少23.58％。 第三季歐系車廠的拉貨動能回溫，第四季日系車廠追加訂單，凌巨第四季出貨動能看好，營收可望明顯成長。 (工商 ) #凌巨 #合併營收 #月營收 #月增 #總額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豆府餐飲集團 9月營收年增34.82％ 16:502020/10/08 財經 寶雅9月營收創同期新高 年增8.79％ 16:332020/10/08 財經 聖暉前三季營收提前衝破百億 年增8.65％ 15:312020/10/08 財經 《電機股》力達9月營收持續回溫 年增12.3％ 07:442020/10/08 財經 汽機車零件進旺季 東陽9月營收月增14％ 09:492020/10/08 財經 《半導體》超預期 台積電9月營收再創高、Q3季增14.7％ 14:322020/10/08 財經 《電子零件》立凱-KY第三季營收季增994％ 超越上半年 07:442020/10/08 財經 《半導體》世界先進9月營收雙增 Q3季增1.42％再創新高 15:572020/10/08 財經 《半導體》旺宏Q3營收躍史上第3高 前9月同期新高 10:382020/10/08 財經 智慧城市業務增 中保科9月合併營收年增近1成 16:342020/10/08 財經 財經熱門新聞 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 《半導體》聯電Q3、前3季營收雙登峰 今年再戰高 - 財經 - 時報資訊 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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