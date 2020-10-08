凌巨（8105）公告2020年9月份自結合併營收總額為6.37億元，較前一個月增加7.02％，較去年同期減少11.95％。

累計2020年第三季合併營收為17.85億元，較上季增加0.24％。累積2020年1至9月合併營收為51.24億元，較219年同期減少23.58％。

第三季歐系車廠的拉貨動能回溫，第四季日系車廠追加訂單，凌巨第四季出貨動能看好，營收可望明顯成長。

(工商 )

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