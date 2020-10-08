根據TrendForce顯示器研究處表示，受惠於北美電視需求大幅上升兩成，以及上半年電視品牌廠因疫情將出貨時程遞延，使第三季旺季效應更加顯著，出貨量以6,205萬台創下單季歷史新高紀錄，季增幅高達38.8％，年增12.9％。

展望第四季，面板價格仍將持續上漲，若市場需求熱度不減，預期品牌仍將積極以達成年度出貨為目標，同時擴大市占率，預估出貨量將達季成長4％，上看6,453萬台。進一步推升全年出貨量至2.16億台，年減0.8％。

觀察北美地區電視銷售狀況，美國自今年三月初疫情爆發後，居家時間延長意外提升民眾對電視產品黏著度，四月開始對於電視需求顯著提升。累計至今年八月底，北美地區銷售量較去年已成長兩成，有助於提升三星電子、TCL、Vizio、海信與LG電子等品牌的出貨表現。其中TCL近年積極拓展海外市場，除了透過集團面板和代工廠進行垂直整合並優化成本，同時受惠於疫情衍伸的宅經濟，使消費者對中小尺寸、主流電視產品需求大幅提升，進而拉升其第三季出貨量至733萬台，季增29％，年成長以52.7％居眾品牌之冠。

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