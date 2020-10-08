台積電(2330)9月營收再創新高，今(8)日公佈2020年9月營收約為1275.85億元，較8月新高再增加3.8%，較去年同期增加24.9%。

在華為積極拉貨帶動，加上蘋果等客戶搶產能，台積電在8、9月營收逐月創新高挹注，第三季營收創新高，單季營收約為3564.26億元，優於預期，季增率約達14.7%。台積電2020年1至9月營收約為9777.22億元，較去年同期增加29.9%。

台積公司對第三季展望樂觀，預期將受惠於5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用，帶動其5奈米及7奈米製程之強勁需求，第三季合併營收預計介於112億美元到115億美元之間，將創新高，比第二季的103.8億美元增長7.9~10.8%。若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，第三季新台幣營收預計在3304~3392.5億元，季增率介於6.3~9.2%，也同步創新高；今年公布第三季實績則優於預期，季增率高達14.7%。

全年來看，台積電預期，在5G與高效能運算驅動下，今年不計記憶體的半導體業將持平至微增，晶圓代工將成長14%至19%，台積電今年營運表現將優於業界水準，全年美元營收將成長超過20%。

台積電法說會將於15日登場，外資持續看好台積公司第四季業績表現；預期隨著iPhone新機上市，台積電將是iPhone新機最大受惠者，在蘋果5奈米處理器需求暢旺帶動下，台積電第四季營收可望季增5%至10%，表現將優於市場預期的持平水準。

(時報資訊)