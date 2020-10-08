眾所期待、首度可支援5G的iPhone 12系列即將在10 月14日正式發表，這會不會帶動台灣5G申辦潮，相關產業都在期待。然而，除了新手機發表，是吸引消費者申辦5G服務的因素，電信業者是否能夠提供穩定而流暢的5G服務，更是消費者會否申辦5G的關鍵要素。根據國家通訊委員會公佈的7月份通訊消費申訴分析報告，消費者對於「行動通訊」項目的抱怨與客訴情況仍屬最大宗，且對比5G未開辦之前略有提升。

根據國家通訊委員會公佈的7月份通訊消費申訴分析報告，台灣五大電信業者在7月份收到的消費者申訴案件，以「行動通訊」類為最大宗，佔84.02％，對比6月份的數據83.72％微幅提升。而對比7月份消費者投訴「固網」、「第二類」（電信業務）的比例僅有10.91%、5.07%，顯示消費者對於行動裝置的體驗仍最在意。

以電信業者來區分，行動通訊申訴案件中，中華電信收到191件最多，接著則是台灣大哥大107件、遠傳98件、台灣之星86件、亞太電信65件。有趣的是，對比108年7月同期數據，唯有中華電信在行動通訊的申訴量增加31%，其餘四大電信在此類別收到的申訴案，事實上件數都有降低。不過加入用戶數量的基準來計算，每百萬戶的投訴比例則是台灣之星最高，亞太電信居次，接著才是中華電信、台灣大哥大以及遠傳電信。

至於消費者對於「行動通訊」的申訴內容，在7月份的共有547件申訴，其中有高達361件（66%)都是抱怨通訊連線品質未如期待。這一點，不禁令人聯想到7月正是中華電信、遠傳電信、台灣大哥大宣布5G開台之後，而且先前曾不時傳出消費者抱怨5G開台後，4G網速遭到調降的抱怨（為此迫使消費者升級5G）。

今年7 月份NCC統計行動通訊申訴案件申訴內容。（摘自NCC官網）

對此，中華電信曾回應5G與4G所使用的頻譜不同，不會相互影響上網速度。但也指出，5G初期使用的NSA加構5G網路，也就是5G基地台是架在4G基地台之上，而每一座5G基地台在正式啟用時，都必須先關閉4G基地台、並銜接到5G基地台，因此每一座5G基站正式啟用時，都會出現一次性約10～15分鐘的暫時中斷。認為這不僅是影響中華電信的用戶，其他電信也會有類似情況。

並且中華電信也指出，疫情期間用戶上網量增加也是影響網路品質的因素；再加上用戶比起以往更仰賴社群通話服務，相關相關業者沒有隨著需求擴充頻寬與伺服器，也將對網路通話品質帶來影響，也是需要與消費者溝通的要點。

無論造成消費者針對行動通訊狀況投訴的具體原因為何，努力提升通訊品質，且保證用戶無論選用哪樣的網路服務（4G 或 5G）都能順暢使用，是不變的真理。在台灣已開始邁向4G過渡到5G的階段，相信初期消費者仍將十分關注4G網路速度的穩定度與服務品質，是電信業者不可不留意之處。

(科技)