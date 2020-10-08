陳淑華表示，第一期58億1658萬餘元如何使用都沒講清楚，就要第2期的16.8億元，根本是把水湳機場區段徵收作業基金當作提款機。（陳世宗攝）

台中市議會交通地政委員會8日審議支用「台中市區段徵收作業基金─水湳機場區段徵收基金」辦理「台中國際會展中心（東側展館）」」預算16億8734萬餘元，經發局只提出2張A4說明，引起藍綠議員群起痛批，不應將基金當作提款機，一致要求退回，最後決議送大會審議。

台中市政府經發局長張峯源說，台中國際會展中心分兩期進行，第一期工程經減項發包去年3月20日開工，預算58億1658萬餘元分配完成；須再籌措經費辦理第2期工程達到正常營運，讓整體工程於2022年底完工，故支用「水湳機場區段徵收作業基金」16.8億餘元，辦理台中國際會展中心東側展館工程。

藍營市議員楊正中抨擊說，經費高達16.8億餘元，經發局不僅沒有計劃、沒有設計圖，只提出兩張A4紙就要16.8億元，未免太過離譜要求予以退回。綠營陳淑華表示，第一期58億1658萬餘元如何使用都沒講清楚，就要第2期的16.8億元，根本是把水湳機場區段徵收作業基金當作提款機。

市議員楊典忠、何文海、謝明源、劉士州等，不分藍、綠一致發表譴責，抨擊太過於草率，根本沒將委員會放在眼裡，一致要求將此案退回；何文海痛斥，為何要減項發包，既然減項為何要再增加16.8億元，只兩張紙就要錢，資發局須提供詳細資料再送議會討論。

交通地政委員會召集人陳廷秀，見與會議員一片撻伐，即作成決議全案送大會討論；經發局送大會討論前，65位議員都要拿到第一期總經費、進度等詳細資料。

(中時 )