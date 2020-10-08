苗栗縣西湖鄉現今通往銅鑼的主要道路，為沿西湖溪右岸的縣道119線，工務處指出，此條道路彎道多，而西湖溪左岸目前只有3到6公尺寬的通行道路，鄉親深感不便，因此辦理沿西湖溪左岸通往銅鑼的「西湖溪路堤共構工程計畫」，規畫路寬12公尺的道路，盼打造1條安全且便捷的聯絡道路。

西湖溪路堤共構工程計畫，預計串聯台1線至苗35線等道路，第1、2期工程緊鑼密鼓完工後，第3期工程因用地取得、廠商解約及工程經費爭取等問題，一度卡關進度延宕，如今獲交通部納入生活圈計畫補助，包含用地費及縣府自籌款，總經費達1.62億元，工程發包，預計12日舉辦動土典禮。

工務處說明，西湖溪路堤共構工程分3期施工，第1期由台1線西湖橋至飛龍大橋全長800公尺，已於2013年9月完工；第2期全長1270公尺，由飛龍大橋往前建構於2016年完工；第3期接續前期工程，從2K＋070段聯絡道開始，銜接至龍壽橋段連絡道，總長1730公尺，採標準雙車道12公尺。

工務處表示，第3期工程預計於2021年完工，完工通車後，可連接台1線、縣道119線、苗33線及苗35線等道路，提供來往西湖、銅鑼等地鄉親，新的交通選擇，並期盼提升道路服務狀況及行車安全，帶動鄰近地區觀光及產業經濟發展。

(中時 )