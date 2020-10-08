立法院司法法制委員會今天邀請專家學者對於法務部擬提案《科技偵查法》開公聽會。台灣人權促進會專員周冠汝質疑，科技偵查若透過植入木馬的手段來進行，有可能反而成為資安漏洞。對於植入木馬的方式是否存在風險？行政院資安處長簡宏偉表示，只要是開後門、植入木馬、寫軟體都一定有風險，重點在於植入後門一定要留有紀錄，有記錄才能稽核也能進行後續刪除，要有配套。

周冠汝指出，過去知名的勒贖病毒「Wanna Cry」使用的就是美國國安局的工具，從中找到漏洞，因此她憂心，當執法機關掌握網路產品弱點，會不會也變相傷害台灣資安？國民黨立委李貴敏也問行政院資安處說從技術面來看是否開後門、植入木馬確實有資安問題？

簡宏偉表示，從技術面來說，只要是開後門、植入木馬、寫軟體都一定有風險，沒有百分之百無風險的，要求百分百沒有副作用是不可能，也沒有效益的。他強調，重點在於植入後門一定要留有紀錄，有記錄才能稽核也能進行後續刪除，要有配套。

上誠律師事務所律師陳奕廷針對《科技偵查法》本身也提出幾點疑慮，包括GPS定位跟設備端監控，法官保留密度過低，制度上不宜由調查主體的檢察官決定而應該交由法官。此外，對於違法進行科技偵查的刑度過輕，且竟然都是告訴乃論，刑法中對於違法搜索都是非告訴乃論了，違法科技偵查竟是告訴乃論。

陳奕廷也指出，違法進行科技偵查的證據，在法庭上應該要比照《通保法》能夠絕對排除。且草案對於隱私及非隱私的定義是非常狹隘的理解，大幅放寬非隱私定義範圍，大法官釋字689號就說即使在公共場域都有隱私存在，這觀念已經根植已久，但這草案顯然沒有這觀念。

檢察司長林錦村表示，對於各界對於GPS等搜查手段是否增加法官保留會持續彙整各界意見，會兼顧人權與偵查犯罪。至於違反《科技偵查法》的刑責以及告訴乃論的問題也會納入將來研修考量；而隱私以及非隱私的問題，過程已經召開多次會議，對於文字該如何表達定義，也會持續彙整專家學者ㄈ意見。

法務部次長蔡碧仲表示，外界不應該再質疑法務部為什麼草案只公告五天，「法務部如果怕的話，來這裡開什麼公聽會？」至於為何不去修《刑事訴訟法》？蔡碧仲說，「主責機關是本部嗎？」蔡強調，是因為過去海巡用GPS查私菸卻被判刑，「是最高法院呼籲要立法。」

蔡碧仲強調，《科技偵查法》不是要給檢察官方便，通篇法律不是為給檢察官方便，事實上，司法檢察都希望這法律不要過，「因為都已經在做了嘛」，他也提出，《科技偵查法》只差沒把「暨保障」放入草案名稱，事實上是保障人民的草案。

蔡碧仲也說，草案內容要怎麼訂也不是法務部說了算，除了目前還在彙整各界學者專家的意見，接下來還要報請行政院院會通過，之後還要會銜司法院，再送立法院審查。如果是為了保障人權，反而應該趕快支持通過這樣的法律，讓科技偵查的機制可以圓滿。

(中時 )