美國總統川普(Donald Trump)把美國股市今年可觀漲幅當政績，出院至今也發過幾則看多美股的貼文，更不用說不到５天立場由敦促2黨盡快協商出新紓困法案，到叫停談判，又變針對特定行業紓困，把周一到周三美股變成雲霄飛車。台灣不少網民都認為川普可能有投資股票或選擇權，但事實上是從入主白宮後，他從未買過股票，目前所有財產也是交付信託中。

財富顧問公司克瑞塞(Cresset)投資漲長艾布林(Jack Ablin)說：「就像川普伏特加(Trump Vodka)，川普集團推出而且希望所有人都喝，但他自己不喝。(註：該酒2005年推出、2011年即因銷售不佳停產)川普有那麼多財產，投資卻那麼少，這很罕見，也很不平衡。」

美林水星資產管理前首席經濟學家羅森堡(David Rosenberg)也質疑，「為什麼有人那麼熱衷談論股市，自己卻沒有股票？」

９月時關於川普財務的焦點，都在於他2017年全年竟只繳750美元的稅，而根據統計，他身家有25億美元。不過事實上在他選前3年他出脫2億餘美元股票、債券，上任總統的前３年他也賣出約800萬美元的股票債券。目前預估他剩餘的股票價值約在69.3萬到220萬美元間，占他身家比例非常小。

勉強可以解釋的理由或許是川普2016年競選時曾表示股市正處泡沫中，不過目前看來他當時的意思更像是只有他當家才能讓股市持續長，而非實際看空。也有認為，川普主要靠房地產賺錢，所以他不太碰股票也不算意外。

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(中時新聞網)