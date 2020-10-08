前高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台各地有民眾發起新一波罷免活動，其中發起罷免高雄市議員陳致中的「鎮港除蟲隊」，日前已經啟動第二階段連署，希望可以募集到3.5萬份，離遞件只剩25天，今(8日)粉專也公布最新連署書數量。
「鎮港除蟲隊」在臉書公布，期限將至，進度落後，就差一些，並透露「經過連續兩周站內、站外連署衝刺，加上前鎮小港約30餘處不願具名默默進行鄰里連署的朋友，我們二階連署數來到 20086人，距離法定門檻還剩8000份，距離安全門檻卻還差15000份。」
粉專指出，事實上，每天連署的人數漸漸遞減，扣除有效連署的資料整理，所剩的時間只有20天左右， 「二階連署恐怕不會過！再強調一次，二階連署恐怕不會過！」由於無法樂觀，但因為有2萬多人的支持，粉專強調「不可能現在就放棄，即日起將啟動徒步掃街連署的方式，加強力度，確保二階能順利過關」。
然而，針對罷免行動，陳致中先前曾透露心聲，表示尊重不同民意、恪盡民代職責，努力為地方服務，認真問政監督，加倍打拚做事回報選民。
文章來源：罷免陳致中總部-鎮港除蟲隊臉書
(中時新聞網)
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