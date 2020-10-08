國內高球桿頭代工龍頭復盛（6670）公佈9月營收11.99億元，比去年同期年減15.04％，復盛發言人許廷儀表示，營收從8月開始，逐月回升，但因下游客戶下單集中在10月開始交貨，因此，第四季才會有大躍進的營收。
復盛8日公佈9月營收11.99億元，比去年同期的14.12億元，年減15.04％，累計今年前9月營收約92.87億元，比去年同期的121.11億元，年減約23.32％。
復盛發言人許廷儀指出，整體而言，營收從7月開始，已經逐月走高，9月營收就比8月營收月增13.54％。
他說，主要客戶的通路商，需求相當強勁，但因今年初受到疫情的影響，因此，態度保守了一些，但，近期的急單需求，相當殷切，單量集中在10月開始出貨，根據訂單出貨期程，11月會更好，「今年第四季將比去年第四季還要好」。
許廷儀表示，由於全球高爾夫球產業前景，烏雲逐漸散去，因此，一直到明年5月、6月，「都還不錯」。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。