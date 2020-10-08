國內高球桿頭代工龍頭復盛（6670）公佈9月營收11.99億元，比去年同期年減15.04％，復盛發言人許廷儀表示，營收從8月開始，逐月回升，但因下游客戶下單集中在10月開始交貨，因此，第四季才會有大躍進的營收。

復盛8日公佈9月營收11.99億元，比去年同期的14.12億元，年減15.04％，累計今年前9月營收約92.87億元，比去年同期的121.11億元，年減約23.32％。

復盛發言人許廷儀指出，整體而言，營收從7月開始，已經逐月走高，9月營收就比8月營收月增13.54％。

他說，主要客戶的通路商，需求相當強勁，但因今年初受到疫情的影響，因此，態度保守了一些，但，近期的急單需求，相當殷切，單量集中在10月開始出貨，根據訂單出貨期程，11月會更好，「今年第四季將比去年第四季還要好」。

許廷儀表示，由於全球高爾夫球產業前景，烏雲逐漸散去，因此，一直到明年5月、6月，「都還不錯」。

(工商 )