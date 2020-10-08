秋風起、蟹腳癢，又是品嘗螃蟹好時節，台北寒舍艾美酒店館內連續三年獲米其林餐盤推薦的餐廳「寒舍食譜」，10月12日起精選肥美處女蟳及大閘蟹清蒸，再分別以花雕酒及鎮江醋提味，以最單純料理方式讓老饕品味秋蟹肥美，每道1,280元+10%起，價錢與往年不相上下並沒有調漲。

寒舍食譜的「花雕老酒處女蟳」每份1,480元+10%，主廚選用400公克的處女蟳，清蒸至九分熟後，再掀開蟹蓋並覆上花雕酒及蛋黃一同回蒸入味。溫潤雅致的酒香及細如浮絲的蛋黃，與蟹膏及蟹肉一同在口中交融出濃郁的迷人香氣，雅致柔和的酒性帶出蟹肉鮮甜，暖心暖胃令人大呼過癮。

而「陳醋薑味大閘蟹」每份1,280元+10%，主廚選用5兩至6兩重的大閘蟹，以紫蘇葉覆蓋其上清蒸15分鐘即可上桌。打開蟹蓋先行品嚐綿密濃郁的蟹黃，如奶油般的橘黃膏體在口中散發令人上癮的滋味。接著取蟹肉搭配鎮江醋與片糖一同熬煮而成的特製醬汁以及老薑末，微酸醬汁為鮮美蟹肉更增添獨特風味。品蟹同食啜飲隨附的桂圓老薑茶，辛辣香甜的醇厚茶湯在漸涼的天氣滋養補身。

(工商 )