澎湖「愛國飲料」老闆娘今（8）日親自外送飲料到操演場地，並與官兵合影。（照片：青年日報提供）

雙十國慶將屆，近期中共軍機又頻繁擾台，澎防部今（8）日進行聯合反登陸作戰操演，模擬共軍侵台的反制作為。力挺國軍、有「愛國飲料店」之稱的澎湖茶店，今天也由老闆娘親送免費茶飲到操演場地，替官兵們加油打氣。

日前澎湖海軍訂了88杯冬瓜檸檬，因臨時出任務無法領取而棄單，店家大方表示不生氣，力挺官兵弟兄保衛國家安全。事件傳開，該飲料店爆紅，被讚為「愛國飲料店」，連總統小英上月前往澎湖視察國軍部隊，也特地前往該店爆買150杯飲料慰勞官兵。

澎防部今日進行陸、海、空三軍聯合反登陸作戰操演，「愛國飲料店」也由老闆娘擔任外送員，親自將免費茶飲送到官兵操演場地，慰勞官兵辛勞，並與官兵合影留念。

今天這場聯合反登陸作戰操演，模擬共軍侵台的反制作為，陸、海、空三軍動員並投入戰機、艦及各式火砲參演。雖然全程採「實兵不實彈」方式進行，但官兵絲毫沒有馬虎，無論戰術機動或射擊動作演練都拳拳到肉；雖然共軍不是真的來，但官兵演練全程都「來真的」，守護國人決心表露無遺！

過程中，空軍IDF戰機演練對敵船團實施攻擊後迅速執行戰術脫離，一展優異制空能力，另一方面，即便海象不佳，海軍146艦隊仍出動成功軍艦投入演練，除展現軍種間聯合作戰默契，也藉操演時機驗證平時訓練成果。

「發射了！」榴砲發射手一句不知已反覆演練過多少次的口號，正式操演時仍鏗鏘有力，顯示官兵奮力操演從不懈怠。此外，在東北季風的助威下，雖然操演場地掀起陣陣黃沙，但能見度不佳卻沒有對官兵造成影響，戰甲車仍迅速機動至戰術位置並順利完成演練，這群「風島戰士」讓人對國防實力更具信心！

「我們已經連續吃土1個多月了！」戰車營戰3連連長謝上尉表示，越接近秋冬，澎湖的風勢越見增強，漫天飛揚的黃土風沙最直接的就是影響官兵操演時的動作流暢度；但他也指出，由於反覆訓練，官兵已逐漸適應惡劣環境，正式操演時風勢、風沙再強勁他們也能「不為所動」！

(中時新聞網)