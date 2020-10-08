韓國央行8日表示，已同意與中國續簽本幣互換協議，稍後將公布展期時間及規模等細節。

路透報導，韓國央行指出，韓國央行與中國人民銀行達成工作層級協議，將延展本幣互換協議，必要程序一完成就將公布細節。

中韓雙方於2017年10月續簽560億美元本幣互換協議，為期3年。此協議原定10日到期。

(工商 )

#協議 #本幣 #互換 #續簽 #韓國央行