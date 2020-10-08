中韓央行同意續簽本幣互換協議 14:582020/10/08 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國央行8日表示，已同意與中國續簽本幣互換協議，稍後將公布展期時間及規模等細節。 路透報導，韓國央行指出，韓國央行與中國人民銀行達成工作層級協議，將延展本幣互換協議，必要程序一完成就將公布細節。 中韓雙方於2017年10月續簽560億美元本幣互換協議，為期3年。此協議原定10日到期。 (工商 ) #協議 #本幣 #互換 #續簽 #韓國央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回應出口商哀號… 新台幣終結連五升 04:102020/10/08 財經要聞 台灣與美國俄亥俄州教育合作 將持續至2024年 11:022020/10/08 生活 發展永續金融 櫃買推新制 04:102020/10/08 證券．權證 前9月營收增 訊連Q4續看旺 04:102020/10/08 產業．科技 股價指數期貨贏家專欄－台股震盪 永續指數期貨吸睛 04:102020/10/08 證券．權證 觀念平台－從藍圖眺望資本市場發展契機 04:102020/10/08 專題周報 高資產財管 創造多贏契機 04:102020/10/08 產業特刊 海盜125萬美金簽陳柏毓 情蒐3年寫25份報告 10:262020/10/08 體育 拒簽萊豬聲明 陳其邁慘遭圍攻 04:102020/10/08 地方新聞 林文淵：大同董事改選市場協商版本已遭拒絕，要談應林郭親自出面談 08:022020/10/08 財經 財經熱門新聞 郭明錤提一大招可救手機業務 華為回應了 - 財經 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 只管TDR不管上兆境外基金狂虧 立委批：抓小放大、該管的不管 - 財經 - 工商 休兵！大同經營權走向共治 - 財經要聞 - 工商時報 聯電爆天量破30元 登32.2元創16年新高 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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