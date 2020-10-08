台廠晶圓代工二哥聯電（2303），受惠美國存託憑證（ADR）大漲，一度達5.455美元，改寫歷史新高，帶動周五台股現貨股價同步登高，盤中一度觸頂，亮燈漲停達32.45元，表現出色。

聯電早盤甫開市即突破新台幣30元關卡，之後即呈欲小不易榮景，盤中一度觸及32.45元，創16年多來新高價，由於內、外資等法人卡位不手軟，且持續看俏波段大行情，使該股在高檔換手積極，迄終場仍大漲2.7元，漲幅9.15%，報32.2元，成交達64萬3537張。

據了解，受美中科技戰方興未艾，白宮對大陸半導體大咖，如中芯等陸續祭出限制令，而聯電旗下的8吋晶圓代工產能愈趨供不應求，代工價格已大幅調漲，加上28奈米製程接單同樣暢旺，法人預期，聯電營收與獲利將同步好轉，轉機氣象愈獲市場大戶認同。

另外，受惠周三美股大漲，除道瓊工業指數勁彈530.7點外，那斯達克指數也飆漲209.99點，其中聯電在美掛牌的ADR同步走高，盤中一度達5.455美元，創下歷史新高，尾盤漲幅雖稍收斂，仍收在5.23美元，大漲0.36美元，漲幅達7.39%。

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