主持人阿KEN、納豆、安心亞出席《同學來了》開播記者會。（盧禕祺攝）

阿Ken、納豆、安心亞8日主持中天綜合台全新綜藝節目《同學來了》，郭書瑤、禾浩辰擔任來賓，納豆銳利提問安心亞，如果要從曾合作戲劇跟MV的夥伴禾浩辰，以及萬年緋聞對象阿Ken兩人選一個，她選誰？沒想到安心亞秒答：「阿Ken。」納豆見狀自嘲：「他們就是男、女主角，會在節目一路結婚生子，我是管家啦。」問及夢幻來賓名單，三人先是爭先想邀田馥甄，隨即許願S.H.E來節目合體。

阿Ken、納豆過去與陶晶瑩在同個攝影棚主持《大學生了沒》，對於兩人與安心亞開新節目，陶晶瑩相當祝福，還在開錄前為他們鼓勵打氣，至於是否找她來當嘉賓，納豆笑說：「如果預算夠，當然希望啊。」阿Ken談及節目宗旨，「《同學來了》想帶新元素給觀眾，畢竟台灣電視節目越來越難開，我們想把好的東西製作出來，但又具有娛樂價值。」安心亞上次握主持棒是在2018年與吳宗憲合作，對於這次的挑戰，她認為算是給自己一個磨練，納豆建議她：「安心亞如果哪天可以穿睡衣來主持，就是真的放鬆了。」

郭書瑤（左）、禾浩辰深情對望。（盧禕祺攝）

納豆最近以《同學麥娜絲》入圍金馬獎最佳男配角，他笑稱大家第一時間都恭喜自己，只有阿Ken傳訊笑罵：「恭喜！你好賤喔。」他有感受到阿Ken的「真心」，至於若得獎，有無機會順便在台上對女友依依求婚，他回應：「應該不至於啦，我覺得兩件事還是要分開，求婚要等都準備好，對方爸媽也放心，才進行這件事。」阿Ken一旁笑虧：「會不會因為這樣，就沒那麼想得獎」納豆嚇得直搖頭。阿Ken最後也祝福，「這是納豆第2次入圍，依比率原則應該是他得獎，我們對他很有信心，希望他得獎加持我們節目，再邀很多電影界同學來」。《同學來了》12日起周一至周五晚間9點中天綜合台播出。

LIVE/納豆x安心亞x阿KEN《同學來了》開播記者會

(中時 )