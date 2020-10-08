在美國晶片商博通(Broadcom)於周三同意妥協方案，承諾屏除某些獨家安排後，歐盟競爭事務主管維斯塔格(Vestager)進一步表示，將祭出更多禁令，包括對科技大廠部分已懸置的案件的重啟調查。

歐盟反壟斷機關歷經年餘調查，周三同意結束指控，接受博通的法律約束承諾，博通未來七年內對於電視機上盒和網路數據機晶片將採取非獨家安排。博通並沒有對該調查案的和解進行評論。

一年前，維斯塔格祭出臨時限制措施，命令博通在調查期間暫停所有爭議的協定。博通涉嫌對電視機上盒以及網路數據機的製造商綁定排他性條款。目前博通與歐盟達成和解協議，博通不在要求製造商簽下排他性獨家採購協議。

維斯塔格周三稍晚表示，將對其他有指稱的違反反壟斷科技企業進行更多調查，這些企業可能包括谷歌、蘋果、臉書和亞馬遜等科技大咖。

維斯塔格近幾年對谷歌和蘋果開罰數十億美元，這些案子仍在歐盟法庭上訴中，指控公司聲稱自己的服務在谷歌搜尋中遭到歧視。

歐盟第二高級法院在今年七月做出有利於蘋果的判決，蘋果涉嫌在歐洲逃稅130億歐元，該案現於歐盟最高法院上訴審理中。然維斯塔格的失利，在本周意外獲得美國國會的聲援，美眾議院流出的一份報告暗示指出，部分科技大廠有分拆的必要。

(時報資訊)