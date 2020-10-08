台股今天在晶圓雙雄領軍下，指數開高走高，終場上漲140.82點，漲幅1.1％，收在12,887.19點，成交金額放大至2,087億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在歐美股市維持相對多頭下，台股近期也延續反彈走勢，今天量能更是擴增至2000億元之上。由籌碼面觀察，因指數反彈，政府基金持續維持反彈減碼態度，但美股強勢，外資在期現貨的加碼力道轉強，顯示外資第4季相較於之前態度偏向積極，對於盤勢看法也轉為樂觀，內資投信也跟隨外資偏多，在集中市場買超擴大，因此，即便政府基金減碼，但在內外資法人看多，指數偏向正向發展。而近期融資小增、融券大增，整體籌碼對多方有利，配合近日量能擴增，均線轉為多頭，大盤仍有反彈的機會。

以基本面來看，今年第3季出口值900.8億美元，創下歷年單季新高，比主計總處預估值多出60億美元，第3季出口年增率6％，也創2018年第3季以來新高水準，同樣優於主計總處預估的年減1.1％，9月出口年增率9.4％，為2018年7月來最高，因此，反映在9月營收與季報應該也是偏向正向。在基本面持續改善下，台股下檔支撐持續往上墊高。

(時報資訊)