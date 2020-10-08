台塑四寶公布第三季財報，除本業回溫外，業外股利認列也大進補，四寶全數相較第二季大幅彈升，其中台塑、台塑化更是相較第二季轉虧為盈，第三季台塑、南亞、台化以及台塑化每股獲利分別為1.63元、1.31元、2.28元、1.67元。

台塑(1301)第3季合併營收461億元、季增加7.4%，單季本業利益33億元，季增加38.8%，合併稅前利益111億元，相較第2季季虧損1億元，增加112億元，合併稅後利益103億元，比第2季虧損6億元，增加109億元，單季歸屬母公司每股稅後盈餘為1.63元。台塑表示，因亞洲疫情逐漸緩解，且為石化產品傳統需求旺季，加上美國颶風影響，帶動石化產品價格上漲，利差擴大，所以第3季本業獲利比第2季增加，另外，第3季還有認列權益法投資收益51億元，以及現金股利收入33.5億元。

南亞(1303)第3季合併營收為677.9億元，季增加11.82%，單季營業利益44.8億元，季增加35.01%，合併稅前利益117.83元，單季歸屬母公司每股稅後盈餘為1.31元，較第2季成長378.52%，其中本業獲利及投資收益都有顯著增加。南亞表示，儘管第3季整體經濟環境仍差，但新的生活與商業型態也逐漸成形，產品的銷售與開發路線必須跟著應變，例如食品與清潔用品的包裝材、防護衣帽、手套、家電的塑膠與電子元件、傢裝建材，以及遠端連線的電子設備等等，都有商機，使得南亞塑膠、化工、電子材料、聚酯等產品，獲利皆優於第2季，另外，第3季還有權益法投資收益53.2億元，以及股利收入22億元。

台化(1326)第3季營收季成長7.4%，第3季合併稅前利益141.5億元，歸屬母公司稅後利益為132.44億元，每股稅後盈餘2.28元，比第2季每股盈餘0.2元，增加2.08元，成長10.4倍。台化表示，第3季除苯酚受同業投產影響，價格下修整理，其餘石化、塑膠產品因原料價格上漲、下游需求回溫，影響行情高於第2季，另外，台化第3季合併營業外淨收益增加96.1億元，包括權益法投資收益增加60.3億元、股利收入增加29.4億元、資產讓售利益增加7.8億元。

台塑化(6505)第3季自結合併營收939.51億元，季增加17.5%，第3季自結合併稅前利益199.18億元，比第2季合併稅前虧損110.83元，利益增加310億152萬元，第3季自結合併稅後利益158.12億元，比第2季合併稅後虧損86.73億元，利益增加244.86億元，其中歸屬母公司的稅後利益158.51億，每股稅後盈餘1.67元。台塑化表示，第3季煉油事業因購料與存貨效益比第2季增加，致第3季營利比第2季增加；烯烴事業則受市場供給減少影響，第3季烯烴產品價格與毛利皆較第2季增加，致第3季營利比第2季增加，此外，台塑化第3季營業外利益增加21.9億元，包括認列現金股利收入有利17.9億元，加上權益法收益有利4.2億元。

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