大立光(3008)公布2020年第3季季報，2020年第3季合併毛利率為65.68%，季減2.95個百分點，為108年第1季以來單季新低，單季稅後盈餘為58.67億元，季增17.62%，單季每股盈餘為43.74元，累計前3季每股盈餘為131.03元。

進入不太旺的傳統旺季，非蘋智慧型手機品牌廠新機陸續上市，且蘋果iPhone新機拉貨啟動，讓大立光第3季合併業績擺脫第2季谷底，大立光第3季合併營收為147.86億元，季增16.89%，年減20%，營業毛利為97.11億元，季增11.85%，年減23.98%，單季合併毛利率為65.68%，季減2.95個百分點，年減3.44個百分點，為108年第1季以來單季新低，營業淨利為83.1億元，季增11.11%，年減25.88%，單季營業淨利率為56.2%，季減2.93個百分點，單季稅前盈餘為79.11億元，稅後盈餘為58.67億元，季增17.62%，年減31.5%，單季每股盈餘為43.74元；累計前3季合併營收為406.51億元，年減4%，營業毛利為276.18億元，年減4%，合併毛利率為67.94%，年減0.21個百分點，營業淨利為236.47億元，年減5%，營業淨利率為58.17%，年減0.72%，稅前盈餘為231.27億元，年減11%，稅後盈餘為175.76億元，年減13%，每股盈餘為131.03元。

若以產品組合來看，2020年第3季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占40%到50%，8M以上約占10%到20%，其他產品約占10%到20%。

(時報資訊)