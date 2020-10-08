連鎖餐飲集團漢來美食(1268)2020年9月營收持穩高檔、續創同期新高，帶動第三季營收「雙升」改寫歷史次高。展望後市，隨著百貨周年慶效益帶動，配合持續積極展店、電商事業助攻，力拚衝刺全年營收恢復成長、超越去年紀錄再創新高。

漢來美食公布9月自結合併營收3.36億元，月減7.61％、但年增7.07％，改寫同期新高。合計第三季合併營收10.14億元，季增達67.13％、年增8.12％，一舉改寫歷史次高。累計前三季合併營收24.6億元、年減13.24％，衰退幅度較前7月15.78％持續收斂。

新冠肺炎疫情對各產業造成程度不一衝擊，隨著國內疫情趨穩，餐飲業景氣自5月起逐步回升。由於今年國人無法出國，消費預算只能用於國旅及聚餐，使今年暑期餐飲市場旺季更旺，甚至連節慶送禮市場需求都較往年熱絡。

同時，漢來美食今年展店工作並未受到疫情太大影響，反而利用疫情最嚴重的3個月間完成舊店整修和新店準備工作，並一舉在7月開出新品牌安那居、漢來湯包高雄夢時代分店及世貿名人坊，並推出乾拌麵品牌「來拌麵」進軍電商與零售通路。

受惠多管齊下布局效益顯現，以及境外消費轉向內需、振興措施激勵，漢來美食第三季營運動能顯著躍升。其中，漢來湯包高雄夢時代店開幕2個月即開始獲利，世貿名人坊單月業績均超乎預期，而今年中秋月餅及禮盒亦同步暢銷、業績年增約1成。

展望後市，隨著年度最大促銷檔期的全台百貨周年慶於10月開跑，漢來美食的展店工作亦配合陸續開展，預計第四季將陸續開出「五梅先生」高雄巨蛋店、「安那居」高雄夢時代店、以及主攻烤鴨的新品牌「上菜」片皮鴨桃園台茂店，為營運持續挹注成長動能。

(時報資訊)