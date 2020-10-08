國民黨團所提「台美復交」、「請求美國協助抵抗大陸」決議案，經立法院無異議通過後，餘波盪漾。對此，資深媒體人韋安怒轟，兩岸如果有天擦槍走火，責任都在國民黨身上！尤其是黨主席江啟臣身邊沒有大思維的人，只有立委林為洲這個寶，出手就知有沒有了！

立法院日前無異議通過，國民黨團所提「台美復交」、「請求美國協助抵抗大陸」決議案，引發外界熱議。江啟臣指出，從前總統馬英九政府執政開始，「親美和陸」就是國民黨的路線與基調，至今沒有改變，因此國民黨提案並沒有違背路線，更何況民意也是如此。

對此，韋安今在臉書發文表示，如果，最近不少兩岸擦槍走火，引爆的責任，反而不是民進黨，而是國民黨。沒事提那兩個法案幹嘛？國民黨得到什麼？人民得到什麼？台灣又得到什麼？北京曾説「不開第一槍」，但看他們天天挑釁的動作，是希望別人開第一槍，他再站在「道德高度」耍蠻橫。

韋安更表示，江啟臣身邊沒有大思維的人，把林為洲當個寶，出手便知有沒有。本來在各方實力角力和妥協之下，就算別人民調比江高，最後江連任機會還是很大。不過再這樣戰略戰術混肴不清地搞下去，變成戰火點炮人，可能真的完了。

(中時新聞網)