盛傳土耳其F-16戰機助亞塞拜然擊落亞美尼亞蘇（Su）-25戰機

亞塞拜然和亞美尼亞爆發衝突，一發不可收拾，傳有外國勢力介入。衛星圖像顯示，至少有兩架幾乎能確定屬於土耳其空軍的F-16「毒蛇」（Viper）本月稍早停在亞塞拜然的占賈國際機場（Ganja International Airport）。

據「戰區」（The War Zone）網7日報導，這是第一次有鐵證顯示，在亞塞拜然和亞美尼亞為爭議的納戈諾卡拉巴克（Nagorno-Karabakh）區爆發激戰後，部分土耳其戰機仍留在亞塞拜然。

星球實驗室（Planet Labs）10月3日的衛星影像顯示，有2架F-16與1架CN-235輕型運輸機停在亞塞拜然西部的占賈國際機場內，而當地距離納戈諾卡拉巴克不到50英里（約80公里）。

《紐約時報》（The New York Times）影像調查記者崔伯（Christiaan Triebert）率先在推特上披露，土耳其的F-16V出現在當地。他指出，自從兩國9月27日爆發激戰後，已成為媒體，專家和觀察家關注的焦點。

事實上，早在9月29日雙方爆發激戰時，就傳出土耳其F-16戰機出現在占賈國際機場，還有安卡拉可能介入衝突的消息。亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）說，土耳其F-16從占賈起飛，並擊落了該國1架蘇（Su）-25「蛙足」（Frogfoot）戰機。不過，亞塞拜然和土耳其雙雙否認，安卡拉並強調，沒有F-16V在當地執行戰鬥任務。

而其他的衛星圖像也顯示，從8月初起，F-16就出現在占賈國際機場。土耳其空軍7月31日公開在占賈部署F-16V，表面上是要和亞塞拜然部隊舉行雙邊演訓。這名為「土耳其亞塞拜然卡塔利-2020」（TurAz Qartali-2020）的演習雖預定8月10日結束，但衛星影像顯示，直到9月10日時，有6架F-16，還有1架CN-235仍在占賈。

(中時新聞網)