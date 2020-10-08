110學年度高中英語聽力測驗首次考試於本月24日(周六)舉行，為因應防疫措施，大考中心規定考場單一入口進場、全面戴口罩、考試當天入場時必須出示入場識別證及身分識別證件、入場必須量體溫、除身障等考生其餘皆不得陪考、媒體不能進入採訪或攝影等。且跟指考一樣，英聽一試也要帶本次考試專用的入場識別證。

若已報名英聽一試卻因居家隔離或居家檢疫而無法應試，可參加英聽二試，但不得私自參加考試，否則取消考試資格；若二試時仍無法應考，目前初步規劃，學測結束的隔天補考。

大考中心主任周兆民表示，110學年首次英聽報名人數有10萬6947人，比去年英聽一試少3089人。試場分配表及考試地點於19日(周一)公布於大考中心網站，也提供電話語音查詢；考前不開放試場看座位。11月5日寄成績單。

為了防疫，110學年首次英聽試場會開冷氣並關閉前後門，但和指考「對角窗戶各開一扇至少15公分」規定不同，英聽試場4個角落氣窗各開5公分，以利通風但又不干擾收音效果。

因應疫情，大考中心提供本次考試專用的入場識別證，考試當天進入考分區學校時須同時出示入場識別證及應試有效證件正本並戴口罩，入場識別證僅適用於分區學校門口，應試時毋須查驗。周兆民表示，入場識別證有防偽，上午場和下午場顏色不同；如果有入場識別證但沒有應試有效證件，仍可進入考分區但不能進考場，考生應請家人盡快送應試有效證件來。

進入考分區之前不戴口罩者，若勸導數次仍不戴口罩且強行進入，則取消考試資格；若已在試場內且經監考人員勸告之後仍不願戴口罩，大考中心表示會請監考人員記錄，將會通報考試委員會，最嚴重該科零分計算。若考生有特殊疾病不能戴口罩，必須事先申請，且屆時會使用備用試場。

(旺報 )